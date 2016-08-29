نعت صحيفة “دايلي ستار” اللبنانية الناطقة باللغة الانجليزية بكثير من الأسى واللوعة, وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق بنيامين بن إليعازر، ووصفته في مانشيت بـ «الرجل السياسي المخضرم».

وفي متن الخبر، أعادت الصحيفة نسخ ما نشرته وكالة « اسوشيتد برس»، من دون إعادة تحرير، وتوضيب ليتناسب مع محتوى الخبر, لعل العبارة الأوقح – حسب ما ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية- في هذا المقال، اعتبار أنّ بن إليعازر كان يمثل «جسراً ما بين العرب وإسرائيل».

وبعد التعريف عن سيرته الذاتية، وعلاقته المميزة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، والكشف عن كنيته «فؤاد»، بما أنه من يهود العراق، وولد في البصرة، نقلت الصحيفة نعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه «المرحوم» بأنه كان لديه «شخصية مميزة».

بعد كل هذا الإحتفاء بسيرة مجرم صهيوني من مجرمي الحرب، لا يسعنا سوى وصف ما إقترفته «دايلي ستار» بـ «الفضيحة» والسقطة الإعلامية المدّوية- كما قالت الصحيفة اللبنانية المقربة من حزب الله- بخاصة مع السجل الدموي الذي يتمتع به بن إليعازر، مهندس غزو لبنان 1982، والمسؤول عن إغتيال كل من الشيخ أحمد ياسين، وعبد العزيز الرنتيسي، بالإضافة الى ضلوعه في مجزرة دير ياسين وقانا، وسيناء (مصر)، وقيادته لعملية «الجدار الواقي» على الضفة الغربية عام 2002 .