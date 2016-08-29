تألقت النّجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عضو التحكيم ببرنامج المسابقات الأشهر “The voice” بمهرجانات بعلبك الدولية في لبنان، وقد غنّت أغانيها الشهيرة والتي يعشقها الجماهير.

وقد ارتدت النجمة المصرية فستاناً طويلاً من التل المطرز بالورود الملونة لصيف وخريف 2016، من مجموعة Dolce & Gabbana، ويبلغ ثمنه 10 آلاف دولار أميركي. وفق ما ذكر موقع تواعم

يذكر أن الفنانة المصرية المتألقة شيرين عبد الوهاب شاركت باسم مصر بعد غياب مصري عن هذا المهرجان دام أكثر من 47 عاماً، منذ أن شاركت به السيدة أم كلثوم.