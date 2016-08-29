بعد أن حصل على المركز الأول في مسابقة المراجعة البيئية على مستوى الجمهورية، كافأ الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم في مصر، ياسر محمد رشاد المدرس بمدرسة “كفر سليمان موسى” بمحافظة الشرقية بشهادة استثمار قيمتها 30 جنيها ما يعادل “3 دولار” تصرف بعد 20 عاما،.

وقال المدرس ياسر محمد رشاد فى تصريحات صحفية، إنه بعد خروجه من القاعة التي كانت مقر اجتماع ممثلي المدارس مع وزير التربية والتعليم بالفيديو كونفرانس وإعلان النتيجة بفوزه، جاء موظف وسلمه ظرف وشهادة، وبفتحه الظرف اكتشف أنها شهادة استثمار بقيمة 30 جنيه وتصرف بعد 20 سنة.

وأضاف المدرس محمد رشاد، أنه شعر بالذهول والإحباط، قائلا: “أنا لا أسعى لتكريم مادي، ولكن أين التقدير المعنوي، الدولة تؤكد في كل المناسبات على تطوير التعليم وأنه الأمل”.

من جانبه علق الكاتب الصحفي، ورئيس تحرير صحيفة “المصريون” على الخبر، في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلا: ” فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فكافأه الوزير بشهادة استثمار بـ 3 دولار تصرف بعد عشرين عاما ـ تحيا مصر