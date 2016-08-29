نشر ناشطون بريطانيون مقطع فيديو يرصد ردة فعل البريطانيين، من محاولة رجل شرطة إجبار فتاة مسلمة على خلع لباس البحر الإسلامي “البوركيني” كما حدث على أحد شواطئ كان الفرنسية.

وتطوع رجلان وامرأة للقيام بالمشهد التمثيلي، لرصد ردة الفعل، التي جاءت مغايرة تماما عما حدث في كان الفرنسية، حيث أجبر رجال الشرطة بقوة السلاح الفتاة المسلمة على خلع “البوركيني” على مرأى الفرنسيين، لكن على الشاطئ البريطاني، تجمع عدد من الفتيات لردع الشرطي ومساندة الفتاة “الممثلة” التي كانت ترتدي البوركيني.

وقالت إحدى الفتيات موجهة كلامها للشرطي عندما حاول نزع “البوركيني” عن الفتاة “لا تستطيع ذلك، لا تستطيع، إنه أمر ديني إنها إنسانة ولا يجوز التمييز ضدها بسبب دينها”.