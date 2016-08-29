نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام جمعها مع الكويتية مريم حسين بأحد اماكن السهر في لندن، ما أثار انتقاد كثيرٍ من متابعيها.

وقال أحد المعلقين على الفيديو الذي نشرته “غادة”: ” ياغادة كيف قدرتي تتصوري معاها…..عموما بلغيها ان السجن بانتظارها”.

وكتب آخر:”ايش الغباااء هذاا؟؟؟؟؟؟؟ يا تقاطعي مريم حسين يا نقاطع مسلسلاتك يا غادة؟؟!! مجاانين انتم؟؟؟ تبون تتحكمون في العالم؟؟؟؟ والله شي يضحك”.

يذكر أن مريم حسين كانت قد نشرت صورة فتاة سعودية عارية عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي انستغرام كانت قد ارسلتها الفتاة الى خطيبها، وأثارت ضجةً كبيرةً في وسائل التواصل.