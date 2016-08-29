سخر رسام الكاريكاتير الإسرائيلي شلومو كاهن بصحيفة ” يسرائيل هيوم” الإسرائيلية من سماح السلطات الفرنسية للمحجبات المسلمات من ارتداء البوركيني بالشواطىء الفرنسية .

وعنون الرسام الإسرائيلي رسمه بـ” السلطات الفرنسية تسمح للمسلمات بارتداء البوركيني بشواطىء اللوفر، ورسم سيدتان ترتديان البوركيني وتقوم إحداهن بتدليك الأخرى بمادة عازلة للشمس في مشهد ساخر من المسلمات بفرنسا ومن البوركيني.

كان مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، قد رفض، الجمعة، قرارا بحظر ارتداء البوركيني أصدره رئيس بلدية منتجع في بلدة فيلينوف لوبيه الساحلية.

ويتوقع أن يرسي الحكم سابقة لنحو 10 بلديات فرنسية أصدرت قرارات مماثلة بحظر البوركيني.

واتخذت القضية طابعا سياسيا مع بدء حملات الانتخابات التمهيدية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم في فرنسا.

ودعا العديد من القادة في اليمين واليمين المتطرف لإصدار قانون يحظر البوركيني، الذي ترتديه بعض النساء المسلمات على الشاطئ لتغطية جسدها بالكامل.

ودعا الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، لإصدار قانون يتيح لرؤساء البلديات حظر البوركيني.