“خاص – وطن” عبر المذيع بقناة الجزيرة جمال ريان عن هول صدمته مما وصفه بـ” المستوى المنحط الذي وصل اليه الاعلام المصري”، مقرراً التوقف عن الكتابة مدة شهر حدادً على ذلك!.

وشارك ريان على حسابه في تويتر فيديو قديم للقاء مع الفلكي المصري المعروف أحمد شاهين، قال فيه إنه قابل كائنًا فضائيًا أخبره أنه جاء لمحاربة “الإخوان” .

وكتب ريان تعليقاً على الفيديو:” انا مصدوم بعد هذا الفيديو قررت التوقف عن الكتابة مدة شهر حداداعلى المستوى المنحط الذي وصل اليه الاعلام المصري #مصر”.

انا مصدوم بعد هذا الفيديو قررت التوقف عن الكتابة مدة شهر حداداعلى المستوى المنحط الذي وصل اليه الاعلام المصري #مصر https://t.co/ZOdREn6Af6 — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٨ أغسطس، ٢٠١٦

ويؤكد «شاهين» في اللقاء أن جماعة الإخوان من بين قوى الشر التي حذر منها الكائن الفضائي، قائلا: «لم يحددها بالاسم ولكنه لمح للجماعة عندما حذر من قوى الشر التي من بينها الماسونية وغيرها».