انتقد تقرير إسرائيلي سياسة النظام المصري في انفاق أموال المساعدات التي تدفقت إلى البلاد, لافتاً إلى أنه كان ينبغي أن تصرف تلك الاموال على الاصلاحات الاقتصادية بدلاً من انفاقها على المشروعات الضخمة مثل مشروع توسيع قناة السويس الذي تكلف مليارات الدولارات.

وأضاف التقرير أنه كان الأفضل الاستعانة بتلك الأموال لإجراء الإصلاحات اللازمة، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق وخطوط المياه والمدارس.

ونوه التقرير الذي نشر في موقع “ذا ماركر” الملحق الاقتصادي لصحيفة “هاآرتس” العبرية إلى أن مصر، التي تعاني من الكساد الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة وارتفاع معدل التضخم، بالتأكيد في حاجة إلى مساعدات صندوق النقد الدولي.

ورأى التقرير أن جزءًا من المشكلات التي تعاني منها مصر سببها انهيار قطاع السياحة عقب أحداث الربيع العربي، وخاصة بعد حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء العام الماضي.

وتابع أن الدولة المصرية تواجه نقصًا حادًا في العملة الأجنبية، واحتياطيات النقد الأجنبي منذ خمس سنوات، ولا تستطيع التعافي حتى الآن.