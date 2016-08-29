بعد ان اثار الجدل بصورته مع الضابط الاسرائيلي شكر الفنان التونسي صابر الرباعي كل من دعمه وسانده في محنته التي سببتها صورته مع الضباط الاسرائيلي.

وقال الرباعي..” المحبة هي الحرية الوحيدة في هذا العالم، لأنها ترفع النفس إلى مقام سام لا تبلغه شرائع البشر وتقاليدهم، ولا تسوده نواميس الطبيعة وأحكامها “.

وأضاف ” أودّ أن أشكر كل الذين ساندوني ووقفوا معي خلال الأيام الماضية من صحافة وإعلام عربي وزملائي الفنانين ومحبين وجمهور من كل أنحاء العالم، هذا وإن دل على شيء، فهو يدل على محبة صادقة وعميقة، لأن المحبة هي المحرك الوحيد على هذه الأرض. دمتم لي خير محبين”.