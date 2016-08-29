قتل مريض مغربيّ في حالة هستيرية حياة شيخ خمسيني قَدِمَ لتهدئته بواسطة الرقية الشرعية، حيث ضربه بقطعة خشبية بعدما بقيا بمفردهما في الغرفة، ثم طعنه بقضيب حديدي.

وكانت العائلة التي تقيم في مدينة آسفي (جنوب غرب المغرب) استدعت الشيخ (ع خ) الذي يعمل كخياط لتهدئة المريض الذي دخل في نوبة عصبية يصعب السيطرة عليها.

وذكر شهود عيان أن القاتل لم يحاول الهرب، وبقي إلى جانب جثة الضحية إلى حين حضور الشرطة التي اعتقلته، فيما نقلت الشيخ المقتول إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح من طرف الطبيب الشرعي.