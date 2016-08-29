أعلن صاحب شركة “Classic Motor Cars Ltd” البريطانية، بيتر نويمارك، والذي أسسها منذ 23 عامًا، أنه أعطاها إلى موظفيه، البالغ عددهم 60 شخصًا.

وقال نويمارك، تعليقًا على الخطوة التي ينوي اتخاذها، لموقع “بي بي سي”: “لا يمكنني التفكير في مجموعة أفضل من هؤلاء الموظفين، من أجل إدارة الشركة”.

وأضاف ” الشيء المهم بالنسبة لي هو أن أتأكد من أن عملي في أيد أمينة، ولا استطيع التفكير في ملاك أفضل من موظفي الشركة أنفسهم”.

جدير بالذكر أن الشركة قيمتها السوقية 5 مليون جنيه إسترليني، وتتخصص في إعادة السيارات الكلاسيكية إلى رونقها وحالتها الجديدة، كما لو كانت خارجة من المصنع لأول مرة، وتولى بالفعل أحد موظفي الشركة، رئاستها، ويدعى ديفيد بارزيلاي.

