أعلن صاحب شركة “Classic Motor Cars Ltd” البريطانية، بيتر نويمارك، والذي أسسها منذ 23 عامًا، أنه أعطاها إلى موظفيه، البالغ عددهم 60 شخصًا.

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وقال نويمارك، تعليقًا على الخطوة التي ينوي اتخاذها، لموقع “بي بي سي”: “لا يمكنني التفكير في مجموعة أفضل من هؤلاء الموظفين، من أجل إدارة الشركة”.

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وأضاف ” الشيء المهم بالنسبة لي هو أن أتأكد من أن عملي في أيد أمينة، ولا استطيع التفكير في ملاك أفضل من موظفي الشركة أنفسهم”.27bcd6d511d3e1cf03a57c842c072967_920_420

جدير بالذكر أن الشركة قيمتها السوقية 5 مليون جنيه إسترليني، وتتخصص في إعادة السيارات الكلاسيكية إلى رونقها وحالتها الجديدة، كما لو كانت خارجة من المصنع لأول مرة، وتولى بالفعل أحد موظفي الشركة، رئاستها، ويدعى ديفيد بارزيلاي.
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