أصبح الملياردير الإماراتي محمد الحبتور “48 عاماً”، جزءًا رئيسيا في عالم الأزياء النخبوية، كما يكشف عنه حسابه المتألق في إنستجرام.

ويدير الحبتور الإمبراطورية الاقتصادية لوالده (والذي تم تصنيفه في الماضي باعتباره ثالث أغنى رجل في دبي) شركات العقارات، الفنادق، السيارات، دار نشر للمجلات، لكنّ الأزياء هي الهواية الرئيسية التي تحظى باهتمامه معظم الوقت.

وكشف الحبتور في إحدى المقابلات أنّ أكثر مصمّم يحبه هو المصمم الفرنسي إيف سان لوران، الذي عاش طفولته في الجزائر، وكان أيضًا مصمّم الأزياء الأول الذي أدخل عارضات أزياء سوداوات البشرة إلى عروض الأزياء الخاصة به.

ورغم أنّ دراسة الحبتور الأكاديمية كانت في إدارة الأعمال، ولكن يبدو أنّ موهبته الكبرى ارتكزت على مجال العلاقات الدولية، وأن علاقاته المقرّبة من عارضات الأزياء، تجتاز القارّات والمحيطات.

إلى جانب ذلك، فهو يعمل أيضًا بمنصب “سفير الأزياء” في الشرق الأوسط التابع لموقع أزياء المصممين، Farfetch.

إحدى عارضات الأزياء التي أصبحت صديقة مقرّبة من الحبتور والتقطت معه صورة سيلفي في إنستجرام، هي عارضة الأزياء الإسرائيلية موران أتياس، والتي منذ أن التقت به للمرة الأولى قبل نحو عام في أسبوع الموضة في باريس، لا يكفّان عن رفع الصور المثيرة للغيرة من أحداث الأزياء في العواصم الأوروبية ومن العطلات الفاخرة حول العالم.











