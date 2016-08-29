كشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، عن جديدة لــ””، زوج ، ، دون أن يعبأ بحساسية منصب زوجته كمساعدة للمرشحة الديمقراطية للرئاسة، في ذلك الوقت المشتعل بين الحملات الإنتخابية.

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وبينما تتنقل زوجته من ولاية لأخرى في إطار جولات الحملة الإنتخابية لكلينتون، فإن عضو الكونجرس، الذى جلب العار، بحسب تعبير الصحيفة، راح يتبادل الصور الجنسية مع سيدة أخرى، غير أن أحد هذه الصور يظهر فيها طفله بجانبه على السرير.

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ونشرت الصحيفة عدداً من رسائل وينر للسيدة التي لم تذكر الصحيفة هويتها، حيث كانت أغلب الرسائل تتعلق بأحاديث جنسية، كما أرسل لها عشرات الصور، غير أنه ظهر في أحدهم، مستلقيا على السرير بالسروال الداخلي فقط، وبجانبه طفله، وبدأت العلاقة، بحسب الرسائل النصية التي حصلت عليها الصحيفة، أواخر 2015 واستمرت حتى وقت قريب.

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وأقر وينر، الذى يبلغ 51 عاما، أنه على علاقة بالسيدة قائلا: “كنا أصدقاء لبعض الوقت”، لكنه أضاف أن أحاديثهم كانت “خاصة … وكانت دائما مناسبا.” وأضاف انه لم يلتق قط السيدة شخصيا، على الرغم من دعوته لها مرارا وتكرارا لزيارته في نيويورك.

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وتزوج وينر، وهو يهودي الديانة، من “هوما عابدين” عام 2010، ورزقا بطفل في ديسمبر 2011 دعوه “جوردن زين وينر”.

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وتمثل الفضيحة الجديدة مادة دعائية جيدة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي هاجم بالفعل، الأسبوع الماضي، وينر، واصفا إياه بالمنحرف الفاسد.
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وأبدى اندهاشه من حقيقة أن الرجل سيقاسم زوجته أسرار حساسة وذات أهمية للأمن القومي الأمريكي في حال وصول “كلينتون” إلى البيت الأبيض، مردفا أن الرجل غير قادر على التحكم بأفعاله وأقواله.

 

وتسببت الفضائح الجنسية في إجبار ” وينر ” على تقديم إستقالته من مقعده في الكونجرس عن مدينة نيويورك فييونيو 2011، والقضاء على محاولة ترشحه لمنصب عمدة مدينة نيويورك في عام 2013.

 