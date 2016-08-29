حراك ضد حظر البوركيني في بلجيكا

نظم نحو مائة من النساء والرجال البلجيكيين، وسط مدينة “أنتفيربن”، حراكاً ضد حظر لباس البوركيني الذي علقته محكمة فرنسية، وحضرت النسوة مرتديات البوركيني، وبعضهن البكيني أو لباس السباحة ورفعن شعار:”نحن نساء وحرات”.

وقالت امرأة خلال تلك التظاهرة:”كل امرأة وكل رجل له الحق في اختيار لباسه”.وكان منظمون هذه الوقفة يتوقعون أصلا قدوم 300 شخص.

ووفقاً لـDW برهنت النساء الشابات على أن المشاركة في حفل صيفي لا تحتاج إلى العري أو لباس الشاطئ. فالواحدة لفت نفسها في قطعة قماش والأخرى وضعت النقاب وثالثة غطت رأسها.

وقالت إحدى المشاركات: “الحظر تافه، وأنا أريد لباس ما يحلو لي. الرجال والنساء هم أحرار في اختيار لباسهم، حسب أذواقهم”.

حفل الشاطئ شكل أيضا تحركا ضد تصريح لعمدة مدينة أنتفيربن الذي سبق وأن قال بأن النساء المحجبات “حاملات خيم”، كما روجت صحيفة “غازيت أنتفيربن”.

وكما هو معروف فإنّ الإسلام هو بعد المسيحية ثاني ديانة في بلجيكا، وغالبية المسلمين هم من المهاجرين أو أحفادهم.

وأثناء إقامة الحفل الشاطئي في سلام، كان بعض الأشخاص يحتجون في الجانب ضد التظاهرة، ورفعوا لافتة كُتب عليها:”لا للجهاد في شارعنا”.

وحتى في لندن وبرلين أقيمت تظاهرات تحت شعار:”البس ما شئت”.وأمام السفارة الفرنسية في لندن كدس الناشطون كميات من الرمل ونظموا حفلا شاطئيا.













