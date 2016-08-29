نشر مستخدم صيني على صفحته الخاصة بموقع “baidu” صورا تظهر أضراراً لحقت بهاتفه سامسونج غالاكسى نوت 7 الجديد بعد انفجاره خلال عملية شحنه.

ويعتقد المختصون أن سبب انفجار الهاتف يعود إلى أن المستخدم لم يستعن بمعدات سامسونغ الأصلية أثناء شحن الهاتف.

هذا ووقعت حالة مشابهة لمواطن بريطاني عندما انفجر هاتفه آيفون 6 في جيبه، فاحتج على إثر ذلك مشتكيا من أنه اضطر لإجراء عملية زرع الجلد.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الكورية سامسونغ كانت قد أطلقت بداية الشهر الجاري هاتفها الجديد غالاكسى نوت 7 بشاشة كبيرة بقياس 5.7 بوصة Quad HD بدقة عرض 1440×2560 بكسل مع شاشة “Super AMOLED” مدعومة بزجاج Gorilla Glass 5، ويمتلك الهاتف الجديد معالج “Snapdragon 820″، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل وأخرى أمامية 5 ميجا بكسل، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد مارشميلو.





