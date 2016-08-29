تمنى المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال من “الله عز وجل” أن ترد السلطات السعودية بالإيجاب على طلب استبدال سفيرها في العراق ثامر السبهان بسبب التجاوزات المتكررة التي تضمنتها تصريحات الأخير على الشأن الداخلي العراقي”.

وشدد على أن “الخارجية العراقية اعتبرت مزاعم السبهان بوجود مخطط لاغتياله من قبل فصائل الحشد الشعبي فبركة إعلامية وتجاوزاً على هيبة الدولة العراقية وقدرتها على حفظ أمن البعثات الدبلوماسية”.

ولفت جمال في حديث تلفزيوني إلى أن “هذه الأمور تكررت مرات عديدة”، موضحاً أن “الخارجية العراقية نبهت عليها مرة باستدعاء السفير إلى الوزارة، ومرة من خلال توجيه مذكرات احتجاج إلى الجانب السعودي حول أداء السيد السفير”.

ومن جانبه قال السفير السبهان إن السعوديين جميعهم “ثامر السبهان” وإن استبداله بسفير آخر لن يغير موقف السعودية من العراق، الذي وصفه بأنه “رئة العرب التي يتنفسون عن طريقها”، مؤكدا في الوقت ذاته أن العراق عربي وسيبقى عربيا.

وأكد أن “نظرة السعودية إلى العراق لن تتبدل كونها بلادا عربية وستبقى كذلك”، مشددا على أن “العراق العربية لن نتنازل عنها، وإن استبدلت فإن السعوديين كلهم في خدمتها”.