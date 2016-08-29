حصلت الطالبة مريم ملاك ذكري، طالبة الثانوية العامة الملقبة إعلاميا بطالبة “صفر الثانوية العامة”، على مجموع درجات قدره 385,5 درجة من 410 درجة هو مجموع درجات الشعبة العلمية، وذلك بعد اجتيازها امتحان اللغة العربية المؤجل لها لدواعٍ طبية، خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وبذلك حصلت الطالبة على مجموع درجات يعادل نسبة مئوية قدرها 94,02% من المجموع الكلي للدرجات بعد إضافة درجة اللغة العربية والتي حصلت فيها على 78 درجة من 80 .

وكشف عادل نجيب، مدير بقطاع التعليم بالدقهلية، وهو مقرب من أسرة الطالبة، عن أن الطالبة دخلت امتحان اللغة العربية وهي متمتعة بالقرار الوزاري الذي يعفي الطالب من الحصول الإجباري على درجات الحد الأدنى في حالة اجتياز الامتحان.

وأوضح أن الطالبة مريم كانت قد تعرضت لعارض طبي منعها من امتحان مادة اللغة العربية بالدور الأول، وهو ما يمنحها الحق في دخول الدور الثاني والحصول على درجتها التي حصلت عليها بالتصحيح كاملة.

وكانت الطالبة مريم ملاك قد تقدمت لأداء امتحانات الثانوية لهذا العام بقطاع شرق الدلتا، بعدما طلبت نقل مقر لجنتها من محافظة المنيا، وحصلت على مجموع درجات بباقي المواد وصل لـ 307,5 درجة قبل الحصول على درجة مادة اللغة العربية .

من جانبه قال الدكتور ايهاب رمزي، محامي الطالبة، إن “مريم بحصولها على درجات مرتفعة في أغلب المواد الدراسية هذا العام، أعادت رد اعتبارها أمام الرأي العام، وأثبتت أنها لم تكن صاحبة ادعاء يوما ما”، ولفت رمزي إلى أن هذه الدرجات نالتها الطالبة بعد اجتيازها الامتحانات وهي في قمة الضغط.وفقاً لوسائل اعلام مصرية

كانت الطالبة مريم ملاك ذكري قد شغلت الرأي العام طيلة العام الماضي، عندما تقدم شقيقها ببلاغ للنيابة يتهم مجهولين بتبديل أوراق إجابات شقيقته، التي حصلت علي صفر بالثانوية العامة، رغم تفوقها الباهر على مدار كل مراحل التعليم السابقة، وطلب محاميها عرض الأوراق المنسوبة للطالبة على الطب الشرعي مرتين، وبينما أقرت خبيرة سابقة بالطب الشرعي بصحة شكوى الطالبة، إلا أن فحوص هيئة الطب الشرعي انتهت إلى لعدم صحة شكوى الطالبة، فحفظت قضيتها النيابة.