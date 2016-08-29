في محاولته للقضاء على الفساد، وخاصة الفساد داخل الشرطة، أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الاثنين، عن مكافآت تصل إلى عشرات آلاف الدولارات لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقال رجال شرطة يحمون عصابات الاتجار بالمخدرات، محذرا المسؤولين الفاسدين من أنهم سيواجهون “يوم الحساب”، على حد قوله.

وجاء إعلان الرئيس الفلبيني، أثناء خطاب له أمام جنود حاليين ومتقاعدين ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، بمناسبة يوم أبطال الوطن، حيث قال: إن “الحرب على المخدرات” ستكون بلا هوادة، معتبرا القتال ضد المخدرات حرباً.. “هناك أزمة في هذه البلاد وهي المخدرات.. لقد أصابت كل زاوية وركن.”

وكان الرئيس الفلبيني، دوتيرتي أعلن الشهر الماضي، عن أسماء 160 من المسؤولين والقضاة ورجال الشرطة والجنود قال إنهم يحمون مهربي المخدرات أو يبيعون المخدرات في مجتمعاتهم.

وفي نفس السياق، أعلن ديوناردو كارلوس، المتحدث باسم الشرطة، إن ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، قتل شخصٌ يشتبه في أنه زعيم عصابات مخدرات وزوجته على يد مسلحين بينما كان ينزل من عبارة في مقاطعة لويلو في وسط البلاد.

وأوضح المتحدث أن الرجل الملقب بالتنين كان عائداً من مانيلا، كاشفا انه التقى في الأسبوع الماضي وزير الداخلية لنفي الاتهامات التي تحوم حوله بأنه أكبر تاجر مخدرات في المنطقة.