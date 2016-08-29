نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية مقالا حول فرحة عائلات سورية خرجت من مدينة داريا بعد حصار استمر لأربعة أعوام، حيث أشارت إلى أن “بعض العائلات عبرت عن سعادتها البالغة لأن أطفالها تمكنوا أخيرا من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة بعدما ظلوا يعيشون على تناول الحشائش بسبب الحصار”.

وأوضحت الصحيفة أن “القوات الحكومية، التي أعلنت سيطرتها على المدينة، اصطحبت 4 آلاف شخص، على الأقل، إلى مناطق أخرى”، مشيرةً إلى أن “معظم العائلات نُقلت إلى مراكز استقبال في بلدة حرجلة، وذلك في إطار اتفاق بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة”.

ولفتت إلى أن “القوات الحكومية سمحت للمئات من مسلحي المعارضة وأفراد عائلتهم بمغادرة داريا والانتقال إلى مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة”.