استمرارا للإنحدار على جميع الأصعدة، كشف وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، أن بلاده تحتل المركز الأول على مستوى، فيما يتعلق بالسرقات العلمية.

وقال النمنم في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم”، أن مصر هي الأعلى نسبة في سرقة البحوث على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لا يوجد إجراءات كافية للقضاء على هذه الظاهرة، بالرغم من جهود القضاء ولجان التأديب في الكشف عن تلك القضايا.

ونفى في مداخلته ما تردد عن قوله إن مناهج الأزهر هي سبب العنف والتطرف في المنطقة، قائلا: “هذا كذب، ولو قلت هذا الكلام أبقى مجنون أو غير مدرك”.

وأوضح أن العنف والتطرف موجود قبل إنشاء الأزهر الشريف نفسه، مضيفًا: “ما قلته هو أن كل مناهج التعليم في مصر، سواء الأزهري أو غيرها تحتاج إلى المراجعة والتطوير، حتى تواكب العصر وتعمل على مواجهة الإرهاب باسم الدين”، بحسب قوله.