أعربت صحيفة إسرائيلية في مقال لها، عن قلق جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” من تطور الترسانة العسكرية للجيش الجزائري في السنوات الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية، عن صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن “إسرائيل تراقب عن كثب تطور وقوة الترسانة العسكرية الجزائرية، الذي يمكن لوحده أن يشكل تحالفا عسكريا”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن “قوة الجيش الجزائري أهلته ليتربع على المرتبة السادسة عالميا من بين الدول المستوردة للأسلحة التقليدية، وإن الجزائر خصصت 13 مليار دولار لشراء الأسلحة في 2015، وبالتحديد الطائرات الحربية”.

وأضافت أن “والقوات البحرية الجزائرية ستقوم عما قريب باستقبال ثلاث طرادات من طارز الشبح من نوع سي 28 أ، المصنعة في الصين، مزودة برادارات تكنولوجية حديثة”.

وأفادت الصحيفة أن “الموساد وضع الحكومة الإسرائيلية منذ سنة 2009 على أهبة استعداد دائم، بخصوص التوسع الخطير للقوات البحرية الجزائرية، القادرة على تشكيل خطر على الأمن الداخلي لإسرائيل”.

وذكرت أن “إسرائيل لا تهمل أبدا قوة الجيش الجزائري، الذي أثبت امتلاكه لترسانة قوية، خصوصا في حرب 1973، ومن هذا التاريخ تعتبر إسرائيل الجزائر تهديدا خارقا لا يمكن التغافل عنه، رغم المسافات التي تفصلها عن إسرائيل”.