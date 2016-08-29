“خاص – وطن” وصفت الاعلامية المصرية المعروفة آيات عرابي، الإعلان عن وفاة وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي السابق “بنيامين بن إليعازر” بالقول “نفوق صديق المخلوع بنيامين بن اليعازر”.

وكتبت “عرابي” على حسابها في فيسبوك: “وزير الدفاع الصهيوني الذي كان المخلوع يدفع له راتباً ثابتاً من جيب الشعب واحد مخططي غزو لبنان وهو من قال عن المخلوع والدموع في عينيه : «عندما رأيته على النقالة داخل قاعة المحاكمة أغلقت التليفزيون فوراً, فهذا الرجل الذي احتضنته وقبلته والذي تناولت الطعام معه على مائدة واحدة, كان من الصعب رؤيته في هذا الموقف الصعب»”.

وختمت: “تقدم التعازي لدى المخلوع (غير معروف عنوانه) كما يُقام سرادق العزاء الرئيسي في مبنى وزارة الدفاع بحضور أراجوز الانقلاب وأعضاء المجلس العسكري .. تلغرافياً : وزارة الدفاع”.

يذكر أنه أعلن عن وفاة بنيامين بن إليعازر، عن عمر ناهز 80 عامًا، ، في مستشفى إيخيلوف بتل أبيب.



وقالت صحيفة “هآرتس”، إنه تم نقل بن إليعازر إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب ، الأحد، وتوفي بعد بضع ساعات، لافتة إلى أن سبب الوفاة لم يتضح على الفور.



يذكر أنه كانت هناك علاقات صداقة حميمة بين “فؤاد” ورئيس مصر المخلوع، حسني مبارك، طوال سنوات والتي عرف عنها الكثيرون.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية في شهر آذار/مارس 2012، مقطعًا تم تسريبه من مذكّرات مبارك، جاء فيه أن مبارك كان يدفع لبن إليعازر راتبًا شهريًّا بنسبة 25 ألف دولار من موازنة الرئاسة.

ووفقًا لما نشر حول الموضوع فإن مبارك كان يدفع ذلك الراتب، لفؤاد، بهدف استئجار خدماته كمستشار سياسي للشؤون الإسرائيلية واليهودية.

وما يؤكد هذه الصداقة والعلاقة الحميمية بين الاثنين، هو ما صرح به “فؤاد” بأنه بكى يوم ان تنحى مبارك عن الحكم، واصفا إياه بـ”الصديق”.