تمكنت قوات الأمن المصرية المختصة في مكافحة جرائم الآداب بمحافظة سوهاج، من ضبط ربة منزل تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مادية بمساعدة ابنتيها.

وكان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم جرائم الآداب بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد قيام سيدة بإدارة مسكنها بدائرة مركز سوهاج للدعارة.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق، تبين من التحريات قيام “فايزة. ف” 46 سنة ربة منزل وتقيم بمساكن الحرفيين دائرة مركز سوهاج والسابق ضبطها فى العديد من القضايا منها القضية رقم 781 جنح قسم أول سوهاج إدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب، وبمداهمة الشقة تم ضبط عمار. م. ن م 25 سنة يقيم بدائرة قسم أول “راغب متعة”، و”شادية. ج” 23 سنة ابنة مالكة المنزل، وسبق اتهامها فى عدة قضايا منها القضية رقم 369 تجارة مخدرات، وضبط “رانيا. ط” 27 سنه ربة منزل وتقيم قسم أول، سبق اتهامها في العديد من القضايا المتنوعة منها ممارسة الدعارة.

وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بإدارة شقتها للأعمال المنافية للآداب وتسهيل الدعارة بمساعدته ابنتيها مع الرجال فى مقابل أجر مادى، وأنها تستخدم السيارة رقم ه د ب 4318 ملاكى سوهاج فى إحضار الرجال راغبى المتعة إلى الشقة، واستخدام هاتفها المحمول فى عقد وترتيب اللقاءات المحرمة، وأنها اتفقت مع المتهم الذى تم ضبطه داخل الشقة على ممارسة الدعارها مع ابنتها الثانية بمقابل مادى تمثل فى قيامه بتوصيلها إلى سجن المنيا العمومى لزيارة زوجها.

وبتطوير مناقشة ابنة المتهمة الثانية أقرت بقيام والدتها بتسهيل دعارتها وشقيقتها، وأنها أرغمتها على ذلك بموجب إيصال أمانة موقع منها لاستغلالها فى تلك الأعمال، وأضافت بقيام والدتها بإقناع زوجها المحبوس بسجن المنيا على ذمة أحد القضايا بتطليقها وقامت بالزواج منه زواجا شرعيا حتى تحتفظ به لنفسها بما يخالف شرع الله. بحسب ما نشرت صحيفة “اليوم السابع”.

كما تم تحريز إيصال الأمانة بتوقيع الابنة الثانية، ومبلغ مالى 7000 جنيها حصيلة إدارة المسكن للدعارة، وتم التحفظ على السيارة و4 أجهزة هاتف محمول وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5551 إدارى مركز سوهاج، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.