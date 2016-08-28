سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، من وزيرة العدل اللبنانية ، إليس شبطيني، وذلك بعد تسريب صورة لها أثناء جلسة لمجلس الوزراء، وهي تلعب “الشدة” على جهاز الآيباد، غير مهتمة بما يدور في الجلسة.

ومما زاد من سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي منها، هو تعليقها على عدم حضور وزراء التيار الوطني الحر قبل دخولها الجلسة قائلة: “بهمنا النوعية مش الكمية”.

وفي سياق السخرية من الوزيرة اللبنانية، سخر المغرد اللبناني “حسن عز الدين” منها في تعليق رصدته وطن قائلا: ” وزيره اليس شبطيني تلعب بوكر في جلسة مجلس الوزراء لان البلد تمام وما عنا مشاكل لشو تعب حالها المهم بتقبض اخر الشهر”.

من جانبه علق المغرد” تمام نور الدين” قائلا: ” القاضية #اليس_شبطيني وزيرة #ميشال_سليمان إنتاجها بالقضاء وبمجلس الوزراء ك @SleimanMichel في الرئاسة و في الجيش”.

مرفقا التغريدة بصورة للوزيرة وهي تلعب في مجلس الوزراء، وصورة وهي نائمة أثناء إحدى جلسات المحكمة عندما كانت قاضية.