كشفت وثائق سرية أفرجت عنها المخابرات الأمريكية مؤخرا أن أمريكا كانت تطلق على صدام حسين اسم “المُسلِط” لتسهيل القبض عليه.

ويقول عميل سابق في المخابرات الأمريكية اكتفت شبكة “سي ان ان” الأمريكية بذكر اسمه “جيف”.. “كل قوة عسكرية على الأرض كانت تبحث عن صدام حسين، ولكننا أدركنا، أنا و”إريك” – وهو زميل له – أن أحداً لن يعرف أين هو صدام إلى أن نجد الأشخاص المناسبين.”

من جهته يقول “إريك مادوكس”، محقق سابق أيضاً بالمخابرات الأمريكية: “لكي نجد صدام حسين، سعينا خلف تمرد من داخل دائرة الأشخاص التي تحميه، ولكننا لم نعرف من كان المسؤول عن ذلك التمرد”.

وأضاف: “لكننا بدأنا أنا و”جيف” – زميله – نرى العديد من آل المسلط الذين كانوا متورطين في التمرد.”

وتابع: “أحضرت القوات الأمريكية شاباً يدعى (ناصر ياسين عمر المسلط)، الذي أوقع بـ28 فرداً من إجمالي32 من الدائرة الصغرى لحراس صدام حسين ومنهم خليل إبراهيم، رمضان إبراهيم، سلوان إبراهيم، محمد إبراهيم