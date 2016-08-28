علق الكاتب الصحفي المصري، ، على وفاة وزير الدفاع الإسرائيلي، ، اليوم الأحد، عن عمر 80 عاما.

 

وقال قنديل في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “وطن”: ” خرجوا مبارك يدفن صاحبه حبيبه. وفاة وزير الدفاع الصهيوني السابق بنيامين بن أليعازر”.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أعلنت أنه تم نقل بن إليعازر إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى إيخيلوف في ، الأحد، وتوفي بعد بضع ساعات، لافتة إلى أن سبب الوفاة لم يتضح بعد.