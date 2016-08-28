علق الكاتب الصحفي المصري، وائل قنديل، على وفاة وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين بن إليعازر، اليوم الأحد، عن عمر 80 عاما.

وقال قنديل في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “وطن”: ” خرجوا مبارك يدفن صاحبه حبيبه. وفاة وزير الدفاع الصهيوني السابق بنيامين بن أليعازر”.

خرجوا مبارك يدفن صاحبه حبيبه.

وفاة وزير الدفاع الصهيوني السابق بنيامين بن أليعازر. — wael kandil (@waiel65) August 28, 2016

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أعلنت أنه تم نقل بن إليعازر إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب ، الأحد، وتوفي بعد بضع ساعات، لافتة إلى أن سبب الوفاة لم يتضح بعد.