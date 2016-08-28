ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الأحد، أنه تم  إجبار سيدتين ترتديان على مغادرة شاطئ في مدينة الفرنسية.

 

وقال شاهد عيان إن قاربا لشرطة الشاطئ قد وقف بجانب السيدتين اللتين كانتا تجلسان على طرف الشاطئ قرب الماء ومعهما طفل صغير.

 

وأضاف الشاهد أنه بعد أن حدثهما الشرطي، حزمت السيدتان أغراضهما وشقتا طريقهما خارج الشاطئ دون دفع غرامة، مفترضا أن يكون الشرطي قد وجه إليهما أمرا بالمغادرة.

 

كانت السيدتان ترتديان قبعتين فوق حجابهما، وقد ظهرت إحداهما بفستان طويل بينما كانت الأخرى ترتدي بنطالا وقميصا.

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وقد افترضت الصحيفة أن يكون الشرطي قد قام بطرد السيدتين بسبب حجابهما بالرغم من قرار محكمة عليا بفرنسا بتعليق حظر ارتداء النساء لزي السباحة الشرعي المعروف بالبوركيني لما رأته “انتهاكا للحقوق الأساسية” للسيدات.

 

وبالرغم من قرار المحكمة، فإن عددا من المدن الفرنسية أعلنت رفضها تطبيق التعليق من ضمنها مدينة نيس، إلى جانب تعهد سياسيين فرنسيين ذوي توجه يميني بمواصلة معركتهم ضد .

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