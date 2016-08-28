أثبتت العديد من الدراسات أن للقهوة العديد من الفوائد عند تناولها على مدار اليوم باعتدال، وبحسب موقع “womanpretty”، فإن القهوة تعالج مشاكل الحمض النووي، حيث أكد بعض العلماء الألمان أن تناول القهوة المحمصة بشكل يومي يعمل على علاج بعض تشوهات ومشاكل الحمض النووي، بل أيضا تساعد على الحفاظ على سلامته، ولكن يجب أن تكون القهوة من النوع العضوي، ولم تتعرض للرش بالمبيدات الكيمائية.

وأضاف الموقع أن علماء جامعة “نورث كارولينا” أكدوا أن تناول القهوة يعمل على تقوية العضلات.

ووفقاً لدراسة علماء الجامعة فإنّ الأشخاص الذين يهتمون بممارسة الرياضة واتباع الأنظمة الغذائية، يمكنهم الوصول لأهدافهم مع تناول فناجين من القهوة على مدار اليوم.

وذكر تقرير الموقع أن الإيطاليين من الشعوب التي تعرف قيمة القهوة، وهناك ساعة فى النهار مخصصة لتناول أنواع القهوة لتحفيز الجسم على العمل باقى ساعات اليوم.

وخرجت دراسة من جامعة “نابولي” تؤكد أن فنجان قهوة متوسط الحجم ملىء بمضادات الأكسدة القوية التي تعمل على مساعدة الكبد على إزالة السموم من الجسم، مما يساعد على التخلص من تراكم الدهون، وهذا يعزز من صحة القلب.