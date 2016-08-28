قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية، إن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتوطيد العلاقات مع يثير حفيظة الفلسطينيين، خوفًا من أن تكون تلك العلاقات على حسابهم.

 

وأشارت الصحيفة إلى ما جاء في مقال نشر بصحيفة “نيويورك تايمز” حول تحسن العلاقات بين وتل أبيب، والذي تجسد في زيارة الجنرال السعودي أنور عشقي، لإسرائيل ومقابلته مدير عام خارجية الاحتلال دوري جولد.

 

وأضاف أنه قد تتطور العلاقات إلى تحالف متين نتيجة عدم ثقتهما المشتركة في .

 

وأشارت إلى أنه تجري حملة إعلامية في المملكة خلال الأشهر الأخيرة لتهيئة الرأي العام لتحسين العلاقات مع .

 

من جانبه، قال اليساري الإسرائيلي، دانيال ليفي، -بحسب الصحيفة-، إنه دُشنت قنوات اتصال رسمية في السنوات الأخير بين تل أبيب والرياض، وكذلك الإمارات.

 

وعلق أحد الإسرائيليين على تقرير الصحيفة، زاعمًا أنه لا يوجد شيء اسمه ، مضيفًا: «ما هم إلا مجموعة أشخاص تم إرسالهم إلى بلادنا بواسطة الدول العربية مثل والسعودية واليمن».

 

وتابع أنه الآن يقول العرب لأنفسهم حان الوقت لوقف المهزلة التي تسمي “الشعب الفلسطيني” على حد وصفه.