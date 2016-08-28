قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية، إن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتوطيد العلاقات مع الدول العربية يثير حفيظة الفلسطينيين، خوفًا من أن تكون تلك العلاقات على حسابهم.

وأشارت الصحيفة إلى ما جاء في مقال نشر بصحيفة “نيويورك تايمز” حول تحسن العلاقات بين الرياض وتل أبيب، والذي تجسد في زيارة الجنرال السعودي أنور عشقي، لإسرائيل ومقابلته مدير عام خارجية الاحتلال دوري جولد.

وأضاف أنه قد تتطور العلاقات إلى تحالف متين نتيجة عدم ثقتهما المشتركة في إيران.

وأشارت إلى أنه تجري حملة إعلامية في المملكة خلال الأشهر الأخيرة لتهيئة الرأي العام لتحسين العلاقات مع إسرائيل.

من جانبه، قال اليساري الإسرائيلي، دانيال ليفي، -بحسب الصحيفة-، إنه دُشنت قنوات اتصال رسمية في السنوات الأخير بين تل أبيب والرياض، وكذلك الإمارات.

وعلق أحد الإسرائيليين على تقرير الصحيفة، زاعمًا أنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، مضيفًا: «ما هم إلا مجموعة أشخاص تم إرسالهم إلى بلادنا بواسطة الدول العربية مثل مصر والسعودية واليمن».

وتابع أنه الآن يقول العرب لأنفسهم حان الوقت لوقف المهزلة التي تسمي “الشعب الفلسطيني” على حد وصفه.