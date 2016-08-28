توجت سلطنة عُمان بكأس العالم للتصوير الضوئي في فئة الشباب تحت سن 21 عاماً، وكأس العالم تحت سن 16 عاماً، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (الفياب) بمدينة جيونجو الكورية تحت رعاية محافظ المدينة.

ووفقاً للصحافة العمانية، يعد هذا الإنجاز الذي نجح شباب السلطنة في المحافظة عليه إنجازاً مكرراً من عام 2014 وعام 2012، ويعد تواصلاً مميزاً لحضور السلطنة على منصات التتويج في أهم المسابقات التي يرعاها الاتحاد الدولي لفن التصوير.

وحصلت سلطنة عمان في تقييم المسابقة على 424 نقطة، متقدمة على جميع الدول، مستحقة بذلك كأس العالم في الفئة تحت 16 سنة، ومتقدمة بذلك على ألمانيا وروسيا والنمسا، وحصلت السلطنة على كأس العالم لفئة تحت 21 سنة.

وعلى المستوى الفردي حققت سلطنة عمان إنجازاً جديداً بحصول أعضاء الجمعية العمانية للتصوير الضوئي على ست جوائز فردية، تمثلت في حصول المصورة الضوئية ولاء بنت حمد الهذيلية على ميدالية الفياب الذهبية، وحصول المصور الضوئي أحمد بن خالد الحضرمي على الجائزة الشرفية في فئة الشباب تحت 16 سنة. في حين حصد الشباب في فئة تحت 21 سنة أربع جوائز أخرى، تمثلت في حصول المصور الضوئي لؤي بن هلال الجابري على ميدالية الفياب الذهبية.

وحصلت المصورة الضوئية شذى بنت سليمان الغمارية على ميدالية الفياب الفضية، وحصل المصور الضوئي عبد الله بن سعيد الرزيقي على ميدالية الفياب البرونزية، وذهبت الجائزة الشرفية للمصورة الضوئية ريم بنت عبد الله الوحشي.