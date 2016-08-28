نفى عضو لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب المصري، النائب مصطفى الجندي، وجود أي علاقة له بالمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري “دونالد ترامب”، مؤكدا أنه لم يراه في حياته ولو مرة واحدة، بحسب قوله.

وقال الجندي، خلال مداخلة له مع برنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، ردا على تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية حول تأجيره منزله بالولايات المتحدة لحملة “ترامب”:”ده كلام هرى ولا عمري شوفت ترامب دة”.

وفي محاولته لنفي الموضوع، أثبت صحته، حيث أضاف: أنه أجر منزله في الولايات المتحدة الأمريكية لإحدى المكاتب التسويقية بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الشخص المالك لتلك الشركة تم تعيينه رئيسا لحملة “ترامب”، وهذا كل ما حدث، بحسب قوله.