نفى عضو لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب المصري، النائب ، وجود أي علاقة له بالمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري “”، مؤكدا أنه لم يراه في حياته ولو مرة واحدة، بحسب قوله.

 

وقال الجندي، خلال مداخلة له مع برنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، ويقدمه الإعلامي ، ردا على تقرير نشرته صحيفة “” البريطانية حول تأجيره منزله بالولايات المتحدة لحملة “ترامب”:”ده كلام هرى ولا عمري شوفت ترامب دة”.

 

وفي محاولته لنفي الموضوع، أثبت صحته، حيث أضاف: أنه أجر منزله في لإحدى المكاتب التسويقية بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الشخص المالك لتلك الشركة تم تعيينه رئيسا لحملة “ترامب”، وهذا كل ما حدث، بحسب قوله.

 