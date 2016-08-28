أكد رئيس لجنة الاستخبارات والدفاع والأمن في البرلمان التركي أمر الله إشلر، أن بلاده استوعبت “الصدمة الأولى” للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو الماضي.

وكشف إشلر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نشرته الأحد، عن توجه لإجراء تعديلات في بنية الاستخبارات العسكرية بعد فشلها في توقع هذا الانقلاب.

وأشار إلى أن أكثر من نصف جنرالات الجيش التركي طردوا أو أقيلوا من مناصبهم القيادية.

وشدد على أن عملية إعادة بناء “الهرمية القيادية” في المؤسسة العسكرية مستمرة، حتى تحويل الجيش التركي إلى “جيش ديمقراطي”.

وأوضح أن إغلاق المدارس والكليات الحربية ومدارس وأكاديميات الشرطة، جاء نتيجة تسرب تنظيم “الكيان الموازي” داخلهما، وأوضح أن “وزير الدفاع قال إن 95% من الطلبة في الكليات الحربية ينتمون لهذا التنظيم”.

وأضاف “وبما أننا لا نستطيع أن نختار 5% وطرد الآخرين، فإن الطلبة الذين تخرجوا هذه السنة لن يلتحقوا بالجيش، ولكن سيحصلون على شهادة من جامعات أخرى، وسيتم تعويض هذا النقص من خلال التدريب”.