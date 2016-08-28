كثير من المواطنين في مصر لا يعرفون أن بلادهم لها أملاك في دول أخرى وخاصة في إحدى الدول الأوروبية ألا وهي دولة اليونان، حيث تمتلك مصر هناك جزيرة في غاية من الروعة والجمال لا توصف، هي جزيرة “تشيوس”.

وكان هيثم الحريري، عضو مجلس النواب المصري، قد طالب بحسب ما ذكرت جريدة “حدث الامة” المصرية الحكومة المصرية بتوضيح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.

مؤخرا، رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديدة.

وقال عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقاً، في تصريحات إعلامية، إن مصر تمتلك جزيرة باليونان تضم قصراً لمحمد علي باشا حيث كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي والذي قام بعدها بوقفها للأعمال الخيرية، وتبلغ مساحة الجزيرة حوالي 50 كيلو متر مربع وتعد الآن من أهم الواجهات السياحية في اليونان.

وأضاف عثمان أن هناك 5 معلومات متوفرة عن الجزيرة وهي كالتالي:

– خامس أكبر الجزر في اليونان، وتعد وجهة سياحية مهمة.

– تحتوي على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي.

– تاريخياً تعتبر جزيرة تشيوس مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين “الإليادة والأوديسا”.

– تتميز شواطئ جزيرة تشيوس بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحراً خاصاً ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء.

– لا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم، ما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح.