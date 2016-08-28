تعاني المرأة من مشاكل عدة في يديها وقد ترتبط هذه المشاكل بالبشرة أو بالأظافر فتتشقق بشرة يديها وتفقد نعومتها وتتكسر أظافرها وفي بعض الأحيان يظهر سواد حول الأظافر وتختلف الأسباب وراء ذلك.

فهذا السواد يظهر بشكل واضح لدى الأشخاص أصحاب البشرة السمراء وقد يعود السبب أيضا إلى حساسية معينة أو نقص في الفيتامينات مما يؤدي إلى تصبغات في اليدين أو في الجسم عامة.

وقد يحدث هذا السواد نتيجة لجفاف البشرة أو يرتبط بالجلد الميت.

كيفية علاج السواد حول الأظافر

طالما أن هذا السواد قد يرتبط بالحساسية لذلك على المرأة الحصول على العلاج المناسب لهذه الحساسية وبالتالي استعمال كريمات الوقاية الخاصة باليدين والتي يصفها الطبيب لمكافحة هذه الحساسية وعليها على الدوام الحفاظ على رطوبة يديها وذلك باستعمال كريمات الترطيب طوال اليوم وعليها أيضا حماية يديها من أشعة الشمس منعا لظهور أي تصبغات.

ولجمال اليدين دور بارز في إظهار جمال المرأة وأنوثتها لذلك من الواجب أن تحافظ المرأة على صحة يديها ونضارتهما وعلى صحة أظافرها.

وقد تصاب أظافرها بالتكسر أو بالتصبغ وقد يدل ذلك على مشاكل صحية معينة لذلك من الأفضل لها دائما أن تستشير الطبيب للتأكد من ذلك وللحصول على العلاج المناسب.