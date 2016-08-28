سجل اللاعب المغربي السابق بصفوف منتخب الناشئين، كريم السيكل، أحد أغرب الأهداف في الدوري البلجيكي، بعدما سجل في مرمى فريقه رويال ايكسيل موسكرون الذي حل ضيفاً على لوكرين في الجولة الخامسة من الدوري البلجيكي الممتاز.

وسنحت ضربة ركنية لمصلحة لوكرين، تقمص من خلالها السيكل دور المهاجم الصريح للفريق الزائر، وحولها بضربة رأسية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه موسكرون، وسط ذهول لاعبي خط الدفاع. وانتهت المباراة بفوز لوكرين بنتيجة هدفين لواحد.

ويحتل لوكرين عقب انتصاره المركز العاشر في الدوري البلجيكي هذا الموسم برصيد ست نقط، فيما يقبع رويال ايكسيل موسكرون بروفيلز في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط، والذي يلعب له كريم السيكل الذي انتقل إليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي من فريق زولت فاريغام.

ولعب السيكل، البالغ من العمر عشرين عاماً، الموسم الماضي ما مجموعه 25 مباراة رسمية رفقة زولت فاريغام، سجل خلالها هدفا واحدا، كما سبق له تمثيل المنتخب المغربي للناشئين سنتي 2013 و2014، وخاض معه أربع مباريات.