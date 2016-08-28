حوّل الشاب الفلسطيني إبراهيم غنيم لعبة “بوكيمون غو” إلى موضوع لأغنيته الجديدة، والتي أطلقها تحت عنوان “بوكيمون غزة”.

ينحدر غنيم (24 عاماً) من مدينة صفد الفلسطينية، ويعيش في قطاع غزة، وقبلها كان في مخيمات لبنان مع أهله، قبل أن ينتقلوا إلى فلسطين بعد اتفاقات أوسلو.

يعتبر الشاب من أوائل مغني الراب الفلسطينيين، حيث انتشرت أعماله على قنوات عالمية وعربية، وحصد من خلالها المركز الأول رغم صغر سنه، مع أن هذا الفن يعتبر غريباً على المجتمع في غزّة، إلا أنه استطاع أن يشق طريقه ويسجل أغاني عدة وشارك في حفلات تحت اسم “MC Gaza”.

وحول أغنية “بوكيمون غزة”، يقول غنيم : “خلال رحلة البحث عن حقنا الموجود، نراه ولكن لا نستطيع لمسه أو الوصول إليه، نحاول أن نظهر قضيتنا الفلسطينية ونربطها بالتفاصيل كافة التي تحدث على مستوى العالم”. حسب ما نقلت عنه العربي الجديد.

ويضيف: لعبة “البوكيمون” من أكثر الألعاب انتشاراً في العالم، وهي تعتمد على الحركة وحرية التنقل في كل الأماكن لاصطياد البوكيمونات، شكلها الطفولي وانتشارها ساعدنا أن نطرح الفكرة بشكل أفضل، حاولت من خلالها أن أربط بين معاناة الحركة في فلسطين بشكل عام، وحصار غزة المفروض منذ عشر سنوات بشكل خاص، وما بين اللعبة وتفاصيلها”.

وعدل أغنية المقدمة لمسلسل الكرتون “البوكيمون”، وأضاف مقطع راب عليها، تحدث فيه عن أحلامهم ومحاولاتهم أن يعيشوا كغيرهم حول العالم، وقال “نحلم بالحياة الطبيعية حيث إن غزة لا تتوفر فيها أي من أساسيات الحياة وتفاصيلها”.