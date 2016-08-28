“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- عرض هواة للمخطوطات القديمة كتاباً قالوا أنه مخطوط يهودي تاريخي عُثر عليه في جبل نفوسة أو ما يُعرف بالجبل الغربي في ليبيا، ويُقدر تاريخ المخطوط بأكثر من 2000 سنة حسب اختبار الكربون المشع وهي الطريقة التي يتم بها اختبار تاريخ المخطوطات عادة.

وأشار عارضو المخطوط إلى أنه مصنوع بالكامل من الجلد ويحتوي على 26 صفحة بطريقة الكتابة على صفحة واحدة أي أن عدد الصفحات التي تحتوي على الكتابة 13 صفحة، ويحتوي غلاف الكتاب على نجمة داوود مرشوشة بالفضة, كما وللكتاب -بحسب عارضيه- قيمة تاريخية، عالية طالبين 500 الف دولار ثمناً له.

ويشير الباحث د. مسعود مزهودي في كتابه “جبل نفوسة منذ إنتشار الإسلام حتى هجرة بني هلال إلى بلاد المغرب” إلى أن ” اليهودية وصلت إلى المنطقة مع موجات الهجرة المتواصلة منذ أقدم العصور بعضها يهودية، وبعضها سامية، وبعضها هندو أوروبية، كاللاتين، والوندال، والإغريق، وبعضها زنجية، وليس مستبعداً – كما يقول مزهودي – أن تكون اليهودية قد وصلت إلى جبل نفوسة من الحبشة، وشرق إفريقيا.

وذُكرت قبيلة نفوسة التي تقطن ما يُعرف بالجبل الغربي في التوراة على أنها القبيلة التي عادت من السبي البابلي.