تقدم نقابي أردني بارز بتوضيح علني نفى فيه مسئولية روافع الإخوان المسلمين عن إنتاج ظاهرة المعارض البارز ليث الشبيلات في منتصف الثمانينيات.

وأكد المهندس النقابي احمد زعبي كشاهد عيان ومطلع على ان حركة فتح الفلسطينية هي التي قدمت الشبيلات قبل التحول السياسي عام 1989 للجمهور ودفعته ليكون نقيبا للمهندسين آنذاك وليس الإخوان المسلمين.

وشدد الزعبي على انه يقول بتلك الوقائع إنصافا للحق والحقيقة.

وكان السجال قد ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة بين الشبيلات والإخوان المسلمين بسبب قرار الإخوان المشاركة في الإنتخابات البرلمانية حيث تم تذكيره من المهندس احمد أبو غنيمه بان رافعة الإخوان المسلمين هي التي قدمته للرأي العام الأردني اصلا قبل اكثر من 22 عاما.