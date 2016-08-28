“وطن- ترجمة خاصة”- زعم موقع “ديبكا” الإسرائيلي أن الخلافات بين مصر وحركة حماس الفلسطينية تتصاعد خلال الأيام الجارية، فبينما تقول مصادر إسرائيلية إن حماس تحاول التحرك ضد العناصر المتشددة في غزة والمرتبطة بإطلاق قذائف وصواريخ من سيناء نحو إسرائيل، يبدو أن المصريين يعتقدون خلاف ذلك.

وأضاف الموقع وثيق الصلة بالدوائر الاستخباراتية في تقرير ترجمته وطن أنه خلال يوم أمس السبت بلغت التوترات درجة عالية بين الجانبين، وأنه تم قطع العلاقات بين القاهرة وغزة، بعد أن رفضت حماس تسليم المدنيين الفلسطينيين والمصريين في غزة الذين يصفهم مسؤولي المخابرات المصرية بأنهم على علاقة وثيقة مع تنظيم داعش في سيناء. حسب زعم الموقع الاسرائيلي

وأوضح ديبكا أن القاهرة أيضا رفضت تقديم أي معلومات عن أربعة أشخاص من مسؤولي حماس الذين اخترقوا في الأشهر الأخيرة الحدود مع سيناء وانضموا إلى صفوف القتال في داعش ضد قوات الأمن المصرية، وأشارت مصادر ديبكا المعنية بمكافحة الإرهاب أن هناك أربعة أعضاء تابعين لكتائب عز الدين القسام، يساعدون داعش في سيناء خلال تنفيذ العمليات ضد الجيش المصري.

وأكد موقع ديبكا أن محمود الزهار الذي يعتبر واحدا من أبرز قيادات حماس نفى هذه الإدعاءات وقال إنها غير صحيحة تماما، مؤكدا بلسان قيادة حماس: “نحن لا نلعب هذه اللعبة”، رافضا أن تعمل الحركة على اعتقال مجموعة من الأشخاص أو توفير المعلومات عنهم للأجهزة المصرية.

واختتم موقع ديبكا أن هذه العلاقات المتوترة بين حماس ونظام السيسي تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التوتر بين الجانبين، وربما تتصاعد وتيرة الخلافات وتصل إلى مستوى غير مسبوق، لا سيما في ظل تضييق القاهرة الخناق على غزة، ورفض فتح معبر رفح البري، وهو الأمر الذي انعكس

في تصريح الزهار عندما قال “لسوء الحظ، لا توجد اتصالات مع مصر الآن”.