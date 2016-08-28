أطلق الداعية السعودي المثير للجدل الدكتور ناصر العمر، فتوى غريبة من نوعها تضاف لسجل فتاويه التي تُحدث جدلًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “إغراء العامل لترك كفيله يؤدي إلى الإخلال بالعقد الذي بينهما، وبالتالي تحريض العمال فساد محرَّم”.

وتابع “العمر” في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ليس منا من خبَّب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده”.

إغراء العامل لأجل ترك كفيله إخلال بالعقد الذي بينهما، ويدخل في التخبيب المحرم وفي الحديث «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده». — أ.د.ناصر العمر (@naseralomar) August 26, 2016

يذكر أن كلمة “خبَّب” تعني في أصل اللغة “أفسد”، أو “حرَّض” بالمعنى الدارج.

وأضاف في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”.. قال سبحانه: “أوفوا بالعقود”.. فيجب الوفاء بالعقود، ويحرم إغراء العامل وتخبيبه على كفيله بما يخالف مقتضى العقد: «فالمسلمون على شروطهم “.

قال سبحانه: {أوفوا بالعقود}

فيجب الوفاء بالعقود، ويحرم إغراء العامل وتخبيبه على كفيله بما يخالف مقتضى العقد: «فالمسلمون على شروطهم». — أ.د.ناصر العمر (@naseralomar) August 27, 2016

وقال إن التخبيب هو الإفساد، ويرى بعض العلماء أن التخبيب في الحديث عام في العقود والمعاملات؛ وهو منزع الاستدلال، وليس المراد هو تشبيه العامل بالرقيق!