كشفت مصادر أن جهات خاصة نصحت الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط باتخاذ أقصى الاحتياطات الأمنية والنظر إلى تهديدات بعض الموالين للنظام السوري بجدية في هذه المرحلة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، الأحد، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها “إن التهديدات الأمنية للنائب جنبلاط والتي شارك فيها جهاز أمني عبر إدخال تنظيم داعش، هدفها تحييده عن أية تطورات سياسية وأمنية يمكن أن يشهدها لبنان في هذه المرحلة”.

وأكد عضو كتلة النائب جنبلاط البرلمانية النائب إنطوان سعد، في تصريح للصحيفة، “جدية هذه التهديدات”، قائلًا “إن جنبلاط لم ينس بعد تهديدات “القمصان السود” و”حزب الله” بالشراكة مع النظام السوري”، واعتبر أن هذه التهديديات تهدف إلى ترهيب النائب جنبلاط الذي يقف مع الثورة السورية.

وكان النائب جنبلاط غرّد عبر تويتر قائلًا: “إن الكلمات تعجز عن وصف صمود مدينة داريا الأسطوري”، مشددًا على أن أعمار الطغاة قصار.

وأضاف أن “كل العالم تآمر على الشعب السوري، وتُرِكَت داريا وحدها تواجه وتقاوم تحالف جهنم من كل حدب وصوب”.

وتابع النائب: “إن داريا اليوم هي الساحة الحمراء للشعوب المقهورة، أما الساحات الأخرى فهي ساحات الاستبداد والقهر، التحية كل التحية لك يا داريا”.