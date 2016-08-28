أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، أن “المدرسة تبقى المكان الذي يرسم الفرحة والذكرى التي لا تُنْسى ولا تُمْحى من ذاكرتنا، فيها زُرِعت قيمنا ورُسِم مستقبلنا”.

وجاءت كلمات محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مرفقة بصورة أرشيفية خاصة به من ذاكرته المدرسية، وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2016- 2017 في الإمارات.

ورغم أن بن زايد نشر صورة أرشيفية تظهر فترة صباه في المدارس والتي سهر أبوه الشيخ زايد على تأمينها له في أحسن الظروف، إلا أن المئات من أبناء المعارضين الإماراتيين الّذين يتواجدون في السجون محرومون منذ سنوات من رؤية آبائهم وليسوا فقط محرومين من مرافقتهم إلى المدارس.

ويظهر جليا في الصورة التي نشرها بن زايد وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، براءة الأطفال التي كانت ظاهرة على وجه ولي عهد أبو ظبي، والتي انقلبت بعد أن كبر واشتدّ عوده إلى تخطيط للإنقلابات والمؤامرات والإغتيالات لخصومه ولمخالفيه.