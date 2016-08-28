في واقعة اعتاد على ممارستها شبيحة نظام الأسد، بداية من الجنود الذين أجبروا المواطنين السوريين على القول بأن “لا إله إلا بشار” وانتهاء باللواء جايز الموسى، الذي قال “أكره الله لأنه لم يخلقني علويا”، كتب الباحث السوري العلوي نضال نعيسة، سلسلة تغريدات سخر فيها من النبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) وشكك في نبوته.

وقال نعيسة في تغريدة رصدتها وطن له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لماذا رفض أهل محمد نبوته؟ لماذا حاربوه وما صدقوه؟ وما اقتنعوا به فرفع السلاح ضدهم؟”.

وأضاف: “لماذا ارتد الناس بعد وفاته؟ من يرى نبيا حقيقيا ولا يصدقه؟”.

لماذا رفض أهل محمد نبوته؟

لماذا حاربوه وما صدقوه؟وما اقتنعوا به فرفع السلاح ضدهم؟

لماذا ارتدالناس بعدوفاته؟

من يرى نبيا حقيقيا ولا يصدقه؟ — N.Naisse(نضال نعيسة) (@Nedalnaisseh) August 28, 2016

كما شنّ نعيسة هجوما شرسا على الصحابي خالد بن الوليد واصفا إياه بأنه “بدوي وقاطع رؤوس من الصحراء”، متسائلا عن السبب الذي دفعه للقدوم إلى الشام “ليقوم الناس بتقديسه”.

ووقع نعيسة عددا من تغريدات بعبارة “لعنتكم اللات ومناة” وهي أسماء الآلهة الحجرية التي كان يعبدها العرب في مكة قبل الإسلام.