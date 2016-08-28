ربط المرشح الجمهوري إلى الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أمس السبت الهجرة غير الشرعية بالبطالة، متوعدا بترحيل مئات آلاف المخالفين الذين لا يملكون أوراقا قانونية، بمجرد بدء ولايته الرئاسية المحتملة في يناير 2017.

وأعلن ترامب خلال تجمع في دي موين في ولاية أيوا (وسط) نظمته السيناتور الجمهورية المحلية جوني إرنست أنه “في اليوم الأول، سأبدأ سريعا في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، خصوصا مئات الآلاف الذين أعيد إطلاق سراحهم في ظل إدارة أوباما-كلينتون”.

وقال ترامب “إذا لم نتمكن من السيطرة على تواريخ انتهاء صلاحية التأشيرات، فستصبح حدودنا مفتوحة، بهذه البساطة”.

كان المرشح أعلن سابقا عزمه بناء جدار كبير على الحدود مع المكسيك وتعزيز الضوابط الحدودية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الحصول على منافع اجتماعية أو الأجانب الذين يتجاوزون المهلة المحددة لتأشيراتهم.