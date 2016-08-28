غرد السفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان الذي طالبت الحكومة العراقية من نظيرتها السعودية, الأحد, باستبداله بعد تصريحاته المتكررة والتي تعتبرها بغداد “مزعجة جدا” وكذلك كشفه مخططات إيرانية لاغتياله على يد ميليشيات عراقية موالية لطهران.

وقال السبهان في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” انا خادم لهذا الدين ولهذه القيادة حفظها الله التي تسعى لنصرة الحق وما فيه خير للإسلام والمسلمين وللوطن وابنائه الذين اعتز واتشرف اني منهم “.

انا خادم لهذا الدين ولهذة القيادة حفظها الله التي تسعى لنصرة الحق وما فيه خير للاسلام والمسلمين وللوطن وابنائه الذين اعتزواتشرف اني منهم — ثامر السبهان (@thamersas) August 28, 2016

وجاءت تغريدة السبهان بعد ساعات فقط من دعوة الخارجية العراقية باستبداله إذ تعتبر تلك التغريدة بمثابة وضع نفسه تحت تصرف الحكومة السعودية لتقرير مصيره على إثر انزعاج الخارجية العراقية منه.