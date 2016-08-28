غرد لدى الذي طالبت الحكومة العراقية من نظيرتها , الأحد, باستبداله بعد تصريحاته المتكررة والتي تعتبرها “مزعجة جدا” وكذلك كشفه مخططات إيرانية لاغتياله على يد ميليشيات عراقية موالية لطهران.

 

وقال السبهان في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ”  انا خادم لهذا الدين ولهذه القيادة حفظها الله التي تسعى لنصرة الحق وما فيه خير للإسلام والمسلمين وللوطن وابنائه الذين اعتز واتشرف اني منهم “.

وجاءت تغريدة السبهان بعد ساعات فقط من دعوة الخارجية العراقية باستبداله إذ تعتبر تلك التغريدة بمثابة وضع نفسه تحت تصرف الحكومة السعودية لتقرير مصيره على إثر انزعاج الخارجية العراقية منه.