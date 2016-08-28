كشفت دراسة أميركية حديثة حقائق مفاجئة تتعلّق برأي الرجل حول العمر الأكثر جاذبية للمرأة. ‏ففي حين يتغيّر مبدأ انجذاب المرأة للرجل مع تقدّمها في السن، وتبدأ بدورها بالانجذاب الى الرجل الأصغر منها أثناء تقدّمها بالعمر، يبقى الرجل متشبثاً بصورة الأنثى الجذابة ‏والجميلة التي لطالما انطبعت في رأسه.‏

وأشارت الى أن الرجل بعمر الخسمين، الأربعين أو الثلاثين يفضّل المرأة ‏العشرينية (أي في منتصف العشرين تقريباً) على غيرها وينجذب اليها على رغم فارق العمر بينهما.

وبالتالي فإن العمر ‏الذي تكون به المرأة أكثر جاذبيةً عما قبل هو في خلال فترة العشرينات بحسب رأي معظم الرجال.