كشفت دراسة أميركية حديثة حقائق مفاجئة تتعلّق برأي الرجل حول العمر الأكثر جاذبية للمرأة. ففي حين يتغيّر مبدأ انجذاب المرأة للرجل مع تقدّمها في السن، وتبدأ بدورها بالانجذاب الى الرجل الأصغر منها أثناء تقدّمها بالعمر، يبقى الرجل متشبثاً بصورة الأنثى الجذابة والجميلة التي لطالما انطبعت في رأسه.
وأشارت الى أن الرجل بعمر الخسمين، الأربعين أو الثلاثين يفضّل المرأة العشرينية (أي في منتصف العشرين تقريباً) على غيرها وينجذب اليها على رغم فارق العمر بينهما.
وبالتالي فإن العمر الذي تكون به المرأة أكثر جاذبيةً عما قبل هو في خلال فترة العشرينات بحسب رأي معظم الرجال.
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