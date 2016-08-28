أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير أن “القوات الجوية دمرت 5 عربات أثناء اختراقها الحدود الغربية للبلاد قادمة من ليبيا بصورة غير شرعية، وذلك في إطار مساعي القاهرة لمنع تغلغل عناصر تنظيم “داعش” الارهابي بأراضي مصر”.

ولفت إلى “استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية”، مشيراً إلى “إختراق 6 عربات محملة بمواد مهربة لخط الحدود الدولية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى قامت عناصر القوات الجوية باكتشاف وتتبع الأهداف بمنطقة بحر الرمال الأعظم والتعامل معها، مما أسفر عن تدمير 5 عربات وتعطيل العربة السادسة”.

وأشار إلى أن “القوات الجوية وعناصر تأمين الحدود “استمرت.. فى استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.