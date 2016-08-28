كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن وجود علاقة سرية لنائب مصري مع ستيفن بانون مدير حملة دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن النائب مصطفى الجندي يملك المبنى الذي يتخذه بانون مقرا لموقعه الإخباري “بريتبارت” المحافظ، وذلك في مواجهة المحكمة العليا في العاصمة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبنى الذي يطلق عليه “سفارة بريتبارت” تبلغ قيمته نحو 2.4 مليون دولار، ويتخذه بانون أيضا مقرا لإقامته، بالإضافة إلى تخصيص قسم منه للموقع الإخباري.

وذكرت “الجارديان” أن بيانات مكتب الضرائب في العاصمة الأمريكية تشير إلى أن ملكية المبنى تعود للجندي، الذي قالت إنه عضو سابق في البرلمان المصري، ورجل أعمال.

وأضافت أن الموقع الإخباري “بريتبارت”، الذي كان يعد من أبرز الداعمين للمرشح الجمهوري، حتى قبل تعيين مديره رئيسا للحملة الانتخابية، نشر في وقت سابق تقارير تشيد بالجندي.

ووصف أحد هذا التقارير التي نشرها “بريتبارت” الجندي بـ”رجل الدولة”، دون أن يشير إلى أن رجل الأعمال المصري يملك المبنى الذي يضم مكاتب التحرير.

وكشفت الصحيفة عن هذه المعلومات في سياق تقرير مطول تناول تسجيل بانون عنوانه للتصويت في الانتخابات بمنزل مهجور بولاية فلوريدا، التي تعد إحدى الولايات الحاسمة بالانتخابات.