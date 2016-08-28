تعرض مطار ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، لهجوم بالصواريخ مساء السبت وفقا لوكالة الأناضول، في حين لم يتم الإعلان عن أي ضحايا في الهجوم.

وقالت الوكالة إنه تم تأجيل الرحلات القادمة والمغادرة في المطار، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان مصدر عسكري تركي قد أعلن السبت مقتل جندي تركي وإصابة 3 جنود آخرين، بعد إصابة دبابتين تركيتين إثر قصف، جنوب مدينة جرابلس السورية، حيث يشن الجيش التركي عملية “درع الفرات”. وفق تقرير نشرته شبكة سي ان ان الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن المسؤول عن هذا الهجوم هو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، الذي تصفه السلطات التركية بـ”الإرهابي”، ونقلت عن مصادر عسكرية أن الجيش التركي رد بقصف مواقع مسلحي “PYD”.

وهذه أول مرة تعلن فيه السلطات التركية عن مقتل أحد جنودها وذلك بعد 4 أيام من بدء عملية “درع الفرات”، التي قالت تركيا إن الهدف منها هو تأمين حدودها من التنظيمات الإرهابية، وساند الجيش التركي ودباباته عناصر الجيش السوري الحر في السيطرة على جرابلس وطرد تنظيم “داعش”.