انتقلت أزمة المايوه البوركيني إلى رأس سدر عندما اعترض مدير إحدى القرى السياحية بمنطقة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء في مصر على نزول مُدرسة إلى حمام السباحة بالقرية وهي ترتدي “البوركيني” الذي يوصف بـ”المايوه الشرعي” وعند رفضها الخروج من الحمام، أمر مدير القرية، العمال بأن ينزلوا بملابسهم الداخلية للسباحة.

ثم قام بسكب كميات من الكلور في المياه واصفًا “البوركيني” بأنه “قرف”، بعد أن تعدى بألفاظ جارحة على المعلمة وصديقاتها الأربع اللائي كن معها بحمام السباحة، وذلك بحسب تقرير لموقع جريدة الاهرام المصرية.

الواقعة تم تسجيل تفاصيلها في المحضر رقم 535 إداري المحرر يوم 19 أغسطس الجاري بقسم شرطة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، حيث أبلغت السيدة نادين عبد العزيز أحمد زكي أنها توجهت إلى القرية لقضاء 5 أيام في الشاليه الذي تملكه أسرتها بقرية “برادايز ريزورت” السياحية بصحبة 4 من صديقاتها بينهن سيدة تعمل مدرسة. حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية.

عند نزول السيدات إلى حمام السباحة كانت المدرسة ترتدي المايوه البوركيني، لكنهن فوجئن بقدوم مدير القرية الذي وجه إليهن عبارات جارحة “حسب المحضر المحرر” وقال: “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا”.

وعندما اعترضت السيدات على أسلوبه في التعامل معهن أمر بعض العاملين بالقرية بخلع ملابسهم والنزول إلى الحمام بملابسهم الداخلية ساخرًا من السيدات وهو يردد: “خلاص بقى ترعة بلدي”.

لم يكتف مدير القرية بذلك فقد أمر بإحضار “جراكن الكلور” وسكبها في المياه لإجبارهن على الخروج من الحمام وبلغ قمة الاستهزاء بهن عندما هدد بتنظيف الحمام بماء النار بسبب نزول إحداهن بالمايوه.

وتقول السيدة نادين “محررة المحضر” أنها أبلغت إدارة القرية بما حدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المدير، خاصة أنه لا توجد تعليمات بمنع النزول “بالبوركيني” غير أن إدارة القرية لم تحرك ساكنًا -حسب ما قررته المبلغة- فقررت التوجه لقسم شرطة رأس سدر لتحرير محضر بما حدث.

وأضافت السيدة نادين لـ”بوابة الأهرام”: توجهت إلى قسم الشرطة وتقابلت مع مأمور القسم العميد محمد مصطفى وأبلغته بما حدث فأمر بتحرير محضر بالوقائع التي أبلغته بها”.

وأضافت “من حسن الحظ أن هناك لقطات فيديو سجلت قيام العمال بالنزول إلى الحمام وإحضار جراكن الكلور لسكبها فى الحمام.

وقررت أن من الصدف أيضًا أن سيدة فرنسية كانت من بين صديقاتها حضرت تفاصيل الواقعة، وكانت معهن في حمام السباحة وأبدت استياءها مما حدث.

يُذكر أن القضاء الفرنسي قد حكم برفع حظر ارتداء المايوه البوركيني على الشواطئ الفرنسية، بعد أن حظرت بعض الشواطئ، ذلك مما تسبب في أزمة خلال الأيام الماضية حسمها القضاء في فرنسا بإباحة المايوه البوركيني هناك.